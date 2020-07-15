Fatih Sultan Mehmet'in eğitim gördüğü medrese müze oluyor - Son Dakika

EDİRNE'de, kısa süre önce restorasyonu tamamlanan ve Fatih Sultan Mehmet'in de eğitim gördüğü medrese olarak bilinen 'Saatli Medrese' için, Edirne Valiliği ile İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi arasında müze olması konusunda protokol imzalandı. Fatih Sultan Mehmet Müzesi olarak faaliyet verecek tarihi yapının en kısa sürede açılması için çalışmaların başlayacağını söyleyen Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Fatih Sultan Mehmet Han, bizim tarihimiz açısından çok önemli bir şahsiyettir. Fatih'in bu kadar geniş perspektifli bir insan olması dolayısıyla, yapacağımız müze de hem bu derinliğini hem de geniş vizyonunu ortaya koyabilecek nitelikte ve mahiyette olacaktır" dedi.

Edirne'de, Fatih Sultan Mehmet'in eğitim gördüğü medrese olarak bilinen Saatli Medrese'nin, 3 yıllık restorasyon süreci geçtiğimiz yıl tamamlanmıştı. Tarihi bina için Edirne Valiliği müze olması konusunda harekete geçerek İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile el sıkıştı. Fatih Sultan Mehmet Müzesi olarak kapılarını açacak müze için Edirne Valisi Ekrem Canalp ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, tarihi yapıda bir araya gelerek iş birliği protokolü imzaladı. İmza törenine üniversiteden akademisyenler ve Edirne'deki kurum müdürleri katıldı.

"FATİH'İN HATIRASINI DAHA CANLI ŞEKİLDE ORTAYA KOYACAĞIZ"

Törende konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne'de bir hayalin gerçekleşmesi için önemli bir adım attıklarını söyledi. Canalp, "Edirne ile ilgili hayallerimizden bir tanesi Edirneli bir padişah olan ve İstanbul'u fetheden bir padişah olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın bir müzesini Edirne'de yapmaktı ve Edirne'de hayata geçirmekti. Bu müzeyi hayata geçirirken, İstanbul'da kendisinin kurduğu bir vakfın devamı mahiyetindeki Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile iş birliği halinde bu müzeyi kurmuş olmamızın bize Edirne ile İstanbul arasındaki tarihten kaynaklanan o bağı tekrar canlandırma anlamına geleceğini, ama aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Han'ın hatırasını da çok daha canlı şekilde ortaya koyabilmemize fırsat vereceğini, beraberce değerlendirdik" dedi.

"MÜZE FATİH'İN HEM DERİNLİĞİNİ HEM DE VİZYONUNU YANSITACAK"

Üniversite ile iş birliğinde çok kısa sürede teknik çalışmaların tamamlanacağını ve sonrasındaysa uygulamaya geçerek müzeyi açacaklarını kaydeden Vali Canalp, "Önümüzdeki yıl Edirne'de, Edirneli bir padişah olan ve İstanbul'u fetheden Fatih'in müzesini açmış olacağız. Fatih Sultan Mehmet Han, bizim tarihimiz açısından çok önemli bir şahsiyettir. Türk tarihinin en büyük hükümdarlarından bir tanesidir. Ama hükümdarlığı ve devlet adamlığının dışına çok daha derin ve geniş vizyona sahip bir insandır. Fatih'in bu kadar geniş perspektifli bir insan olması dolayısıyla, yapacağımız müze de Fatih'in bu hem derinliğini hem de geniş vizyonunu ortaya koyabilecek nitelikte ve mahiyette olacaktır" diye konuştu.

"BU ESER EDİRNE'Yİ ODAK NOKTASI YAPACAK"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı ise Edirne Valiliği'nden konuyla ilgili teklif aldıklarında çok sevindiklerini söyledi. Prof. Dr. Andı, "Biz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'yiz. Yani işin içinde iki ayrı kimlik var. Bir yandan biz Fatih Sultan Mehmet'in vakfettiği eserler üzerinden yükselen bir üniversiteyiz fakat aynı zamanda isminde doğrudan vakıf kelimesinin de olduğu bir üniversiteyiz. Burada hem Fatih'in kimliği var hem de vakıf niteliği var. Bu iki özellik birleşince üniversitemiz için bu işi canı gönülden sahiplenmemek olmazdı. Dolayısıyla biz üniversite olarak bugüne kadar yaptığımız etkinliklerin belki de en sevindirici ve en kapsamlısı olarak bu işi gördük. Can-ı gönülden dört elle sarıldık. Eminim bu başlangıç çok güzel meyveler verecek ve bir turizm ve tarih kenti olan Edirne'yi güncel ilgilerin odağı yapma noktasında bir adım daha ileri götürecektir" dedi.