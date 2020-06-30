FATİH SULTAN MEHMET'İN İLK DEFA SERGİLENECEK PORTRESİ SANATSEVERLERLE BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR. - Son Dakika

FATİH SULTAN MEHMET'İN İLK DEFA SERGİLENECEK PORTRESİ SANATSEVERLERLE BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR.

(Tekrar) FATİH SULTAN MEHMET'İN İLK DEFA SERGİLENECEK PORTRESİ SANATSEVERLERLE BULUŞMAYA HAZIRLANIYORBurçak BOZKUŞ-Özgür KUMANOVALI- Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, içinde Fatih Sultan Mehmet'e ait 5 portrenin de bulunduğu koleksiyonunu sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

(Tekrar) FATİH SULTAN MEHMET'İN İLK DEFA SERGİLENECEK PORTRESİ SANATSEVERLERLE BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR

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Burçak BOZKUŞ-Özgür KUMANOVALI- Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, içinde Fatih Sultan Mehmet'e ait 5 portrenin de bulunduğu koleksiyonunu sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

İtalyan ressam Fausto Zonaro başta olmak üzere Türk ressamlar Hasan Rıza, Halil Paşa, Feyhaman Duran ve Veronese imzalı portreler, sanat tarihi açısından belge niteliği taşıyor.

HAZIRLIKLARIMIZ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Milli Saraylar Resim Müzesi yöneticisi ve sanat tarihçisi Gülsen Kaya, sonbaharda açılacak olan sergi için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Kaya, Milli saraylar resim müzesinin sonbahardaki büyük açılışı için hummalı bir hazırlık süreci var. Kalabalık bir ekip olarak çalışıyoruz. Resim müzesi önceden 11 tematik bölümden oluşuyordu. Şimdi ise 30'u aşkın tematik bölümüyle ziyaretçileriyle buluşacak. Aslında tümüyle değişiyor. Şu anda Fetih ve Fatih konulu bölümdeyiz. Padişah portreleri salonumuz için de hazırlıklar devam ediyor ifadelerini kullandı.

SERGİ SONBAHARDA

Gülsen Kaya, ilk defa sergilenecek Fatih Sultan Mehmet'in portresinin, Sultan Vahdettin'in kızı Rukiye Sultan'ın eşi Şerif Abdülmecit tarafından Türk ressam Halil Paşa'ya sipariş verildiğini ve bu resmin 20. yüzyıl yorumuyla çizilmesi açısından önemli olduğunu söyledi. Ressam Halil Paşa'nın eski örneklere bakarak bu portresini çizdiğini belirten Kaya, hanedanın bir damadı tarafından sipariş verilmesi ve ilk defa sergilenmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FATİH SULTAN MEHMET'İN İLK DEFA SERGİLENECEK PORTRESİ SANATSEVERLERLE BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR. - Son Dakika

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