Bin yıllık Kuran-ı Kerimler ilk defa gün yüzüne çıktı - Son Dakika
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Bin yıllık Kuran-ı Kerimler ilk defa gün yüzüne çıktı

12.04.2022 16:18

Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan "Kutsal Risalet" Yazma Mushaf Sergisi'nde, her biri adeta birer sanat eseri olan 70'ten fazla el yazması Kur'an-ı Kerim bulunuyor.

Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan "Kutsal Risalet" Yazma Mushaf Sergisi'nde, her biri adeta birer sanat eseri olan 70'ten fazla el yazması Kur'an-ı Kerim bulunuyor. Serginin en kıymetli parçaları arasında ise bin yıllık Kuranlar ile Fatih Sultan Mehmet'in okuduğu ve sayfa kenarlarına not düştüğü Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor.

Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan "Kutsal Risalet" Yazma Mushaf Sergisi'nde 70'ten fazla el yazması Kur'an-ı Kerim yer alıyor. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'na bağlı yazma eser kütüphanelerinde bulunan el yazması Kur'an-ı Kerimler, arasında Fatih Sultan Mehmet'in okuduğu ve sayfa kenarlarına not düştüğü Kur'an-ı Kerim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kur'an-ı Kerim'in indiği ay olan Ramazan'a özel hazırlanan sergide, kağıdın henüz yazı malzemesi olarak kullanılmadığı 9. yüzyıldan (Abbasi Dönemi) 19. yüzyıla kadar her yüzyıl için seçilmiş bir eser bulunurken, 65 kilogramlık Kuran-ı Kerimi'de serginin en ağır musafı olarak yer alıyor.

"FATİH'İN VAKFETTİĞİ BİR MUSAFI ŞERİF VAR"

Sergiyi anlatan Yazma ve Nadir Eserler Dairesi Başkanı Hüseyin Kutan, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından koleksiyonlarında bulunan yazma musafların açılmış olduğu Kutsal Risalet isimli sergideyiz. Sergimiz 8 Nisan'da açıldı ve 29 Nisan'da kısmetse AKM İstanbul Galeri'de devam edecek. İçinde bulunmuş olduğumuz ay Ramazan ayı Kuran-ı Kerim'in indiği ay, dolayısıyla Ramazan ayının içerisinde böyle bir sergi programı başkanlık olarak düşündük ve İstanbulluların beğenisine sunuyoruz. Bu sergide 70'in üstünde musaf-ı şerif var. Hiçbirini birinden ayıramıyoruz. Her biri birbirinden çok çok kıymetli ama hat ve tezhip açısından baktığımız zaman şahsen 13'ün asır musaflar bizim için çok değerli. Büyük üstat 2'inci Beyazıt'ın aynı zamanda hocası Şeyh Hamdullah'ın ve onun silsilesinden gelen hattatların musafların söz konusu. Sultan Fatih'in vakfettiği bir musaf-ı şerif var. Aslında kısacası burada sanatseverlerin beğenisine sunulan bütün eserler ve musaflar hepsi birbirinden çok kıymetli. İstanbulluları, İstanbul'a yakın illeri, İstanbul'a gün geçirmek için gelen herkesi sergimize ziyarete davet ediyoruz. Çünkü bin yıllık musaf-ı şerifler ilk defa gün yüzüne çıktı. 9'uncu asır itibariyle Kuran-ı Kerimler de mevcut" diye konuştu.

(Sümeyye İnal - Ahmet Faruk Sarıkoç/ İHA)

Bin yıllık Kuran-ı Kerimler ilk defa gün yüzüne çıktı
Bin yıllık Kuran-ı Kerimler ilk defa gün yüzüne çıktı
Bin yıllık Kuran-ı Kerimler ilk defa gün yüzüne çıktı
Bin yıllık Kuran-ı Kerimler ilk defa gün yüzüne çıktı
Bin yıllık Kuran-ı Kerimler ilk defa gün yüzüne çıktı
Bin yıllık Kuran-ı Kerimler ilk defa gün yüzüne çıktı
Bin yıllık Kuran-ı Kerimler ilk defa gün yüzüne çıktı
Bin yıllık Kuran-ı Kerimler ilk defa gün yüzüne çıktı
Bin yıllık Kuran-ı Kerimler ilk defa gün yüzüne çıktı
Bin yıllık Kuran-ı Kerimler ilk defa gün yüzüne çıktı
Bin yıllık Kuran-ı Kerimler ilk defa gün yüzüne çıktı
Bin yıllık Kuran-ı Kerimler ilk defa gün yüzüne çıktı
Bin yıllık Kuran-ı Kerimler ilk defa gün yüzüne çıktı
Bin yıllık Kuran-ı Kerimler ilk defa gün yüzüne çıktı
Bin yıllık Kuran-ı Kerimler ilk defa gün yüzüne çıktı

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Kuran-ı Kerim, Türkiye, Ramazan, AKM, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bin yıllık Kuran-ı Kerimler ilk defa gün yüzüne çıktı - Son Dakika


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