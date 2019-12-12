Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu Hünkar Çayırı'na panoramik müze - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu Hünkar Çayırı'na panoramik müze - Son Dakika

Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu Hünkar Çayırı'na panoramik müze

6 saat önce

Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tarihi Hünkar Çayırı'na panoramik müze kurulacak.

Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tarihi Hünkar Çayırı'na panoramik müze kurulacak.

Fatih Sultan Mehmet'in 27 Nisan 1481'de çıktığı sefer sırasında ordusuyla mola verdiği ve otağını kurdurduğu alan, halk arasında Hünkar Çayırı olarak adlandırılıyor.

Burada 3 Mayıs 1481'de hayatını kaybeden Fatih Sultan Mehmet'in anısına 4. Mehmet döneminde Sadrazam İbrahim Paşa tarafından 1659 yılında yaptırılan Hünkar Çeşmesi de bulunuyor.

Gebze Belediyesi tarafından bölgenin tarihi dokusuna uygun hazırlanacak proje kapsamında, Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu alana panoramik müze ve o dönemi anlatan çeşitli objeler yapılacak.

" İstanbul'un fethinin yeniden vurgulandığı bir çalışma da ortaya konulacak"

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi sorumlulukları gereği burayı sıradan bir alan olarak görmediklerini belirterek, Fatih Sultan Mehmet'e yakışır proje geliştirmek istediklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesiyle iş birliği içerisinde çalışmalar yapacaklarını dile getiren Büyükgöz, "Hızlı bir şekilde projelendirme ve bilgi envanteri oluşturma çalışmaları yapılacak. Burada tarihi ve bilimsel verilere, özgün proje anlayışına dayanılarak hem tarihi yansıtan hem de dijital dünyanın en ileri boyuttaki unsurlarının kullanıldığı bir müze anlayışı burada gerçekleştirilecek. Özgünlük anlamında birçok unsur da projede olacak. 195 dönümlük bir arazide yapısal gruplar ağırlıklı olmadan, 'Hünkar Çayırı' duygusunu yok etmeden, yapı stoku anlamında ileri gitmeden, tarihi kimliği koruyup yaşatıp gelecek nesle bunu en iyi şekilde anlatan bir çalışma yürüteceğiz." diye konuştu.

Büyükgöz, en kısa sürede projelendirmenin tamamlanıp inşa çalışmalarına geçileceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"İstanbul'un fethinin yeniden vurgulandığı bir çalışma da ortaya konulacak. Bunu katılımcı anlayışla yapacağız. Tarihi en iyi bilenlerle çalışacağız. Tüm tarafları dinleyeceğiz ve katılımlarını sağlayacağız. Hata yapmamak adına gerekli hassasiyetleri yapacağız. Fatih Sultan Mehmet burada vefat etmiş, bunu asla ve asla sıradan bir proje anlayışıyla ele almayacağız. Sorumluluğun farkındayız, çalışmalarımızı bu çerçevede yapacağız."

Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu Hünkar Çayırı'na panoramik müze

Fatih Sultan Mehmet, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:53 Kaynak: AA
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