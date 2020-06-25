Fatih Sultan Mehmet'in portresi Londra'da 770 bin sterline satıldı - Son Dakika

Fatih Sultan Mehmet'in portresi Londra'da 770 bin sterline satıldı

Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyonda bulunan son portresi Londra'da yapılan açık artırmada 770 bin sterline satıldı.

Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyonda bulunan son portresi Londra'da yapılan açık artırmada 770 bin sterline satıldı.?

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Müzayede evi Christie's'in açık artırmasında 770 bin sterline (yaklaşık 6 milyon 500 bin lira) alıcı bulan Fatih Sultan Mehmet portresine 400 bin ila 600 bin sterlin başlangıç değeri biçiliyordu.

İtalyan ressam Gentile Bellini'nin (1429-1507) atölyesinden çıktığı tahmin edilen portrenin bizzat ressam ya da öğrencilerinden biri tarafından yapıldığı düşünülüyor.?

Müzayede evinde "İslam ve Hint Sanatı" koleksiyonu kapsamında satışa sunulan portrede imza bulunmuyor.

İkinci figürün gizemi

Portrenin büyük gizemlerinden birini Fatih Sultan Mehmet'in yanında resmedilen ikinci figür teşkil ediyor. Sakalsız ama Osmanlı kıyafetleri içindeki erkek figürünün Fatih'in 3 oğlundan biri ya da bir Avrupalı diplomat olabileceği düşünülüyor.

15. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olduğu tahmin edilen portrenin bir diğer önemi de Fatih'in yaşadığı dönemde yapılan 3 portreden biri olması. Portre son olarak özel bir koleksiyoncu tarafından 2015'te satın alınmıştı.

Bu portrelerden en ünlüsü Bellini imzasını taşıyor ve Londra'da Ulusal Galerinin koleksiyonunda bulunuyor.

Londra'da geçen yıl yapılan farklı müzayedelerde Osman Hamdi Bey'in "Kuran Okuyan Kız" tablosu 6 milyon 315 bin sterline, Bellini'nin takipçilerinden biri tarafından yapıldığı düşünülen Kanuni Sultan Süleyman portresi ise 5 milyon 323 bin sterline alıcı bulmuştu.

Fatih Sultan Mehmet, Sterlin, Londra, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:11 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Fatih Sultan Mehmet'in portresi Londra'da 770 bin sterline satıldı - Son Dakika

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