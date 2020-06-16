Fatih Sultan Mehmet'in portresi, Londra'da satışa çıkıyor - Son Dakika

Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in günümüze kadar gelebilen 3 portresinden biri olan eser, İngiltere'nin başkenti Londra'da açık arttırma ile satışa çıkarılacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki National Gallery'de sergilenen Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in portresi, 25 Haziran'da Christies Müzayede Merkezi'nde açık arttırma ile satışa çıkarılacak. İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından 1484 yılında resmedilen Fatih Sultan Mehmet'in portresi, günümüze kadar kalabilen 3 portresinden biri olma özelliğini taşıyor. Tablonun 400-600 bin sterlin arasında satışa çıkartılacağı bildirildi.

COVİD-19 NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

İngiltere'nin en büyük müzelerinden bir tanesi olan National Gallery'de "daimi sergilenen sanat eserleri" arasında yer alan tablonun satışının geçtiğimiz aylarda yapılması planlanırken, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelenmesine karar verilmişti. Müzayedenin 25 Haziran'da gerçekleştirileceği kesinleşirken, katılımın yoğun olması bekleniyor.

(İHA)