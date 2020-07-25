Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde duayı Meclis Başkanı Şentop okudu - Son Dakika

Ayasofya Camii'nin açılışına atfen gerçekleştirilen Fatih Sultan Mehmet türbe ziyaretinde duayı TBMM Başkanı Mustafa Şentop okudu.

Ayasofya 86 yıl sonra devasa bir katılım ile yeniden ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yıllar sonra ilk kez kılınan cuma namazının ardından Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete bazı bakanlar ve milletvekilleri de eşik etti. Ayasofya'nın açılışına atfen gerçekleştirilen türbe ziyaretinde duayı TBMM Başkanı Mustafa Şentop okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop ve beraberindekiler bir süre türbede kaldıktan sonra Fatih Camii haziresinden ayrıldı. - İSTANBUL