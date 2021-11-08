Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Azerbaycan bayrağı renkleri ile ışıklandırıldı - Son Dakika

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı. Boğaz'da sisin de etkili olması ile köprü ışıklandırması güzel bir görüntü oluşturdu.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileri yapılan FSM Köprüsü, bu kez Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü için mavi, kırmızı ve yeşil renklerle aydınlatıldı. Akşam saatlerinde başlayan uygulama gün ağarıncaya kadar süreceği öğrenildi.

(Ömer Faruk Yıldız - Abdullah Altunbaş/İHA)