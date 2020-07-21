Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında araç yangını - Son Dakika

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında araç yangını

İSTANBUL - TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında seyir halinde olan kamyonet bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

TEM otoyolu FATİH Sultan Mehmet köprüsü çıkışı Edirne istikametinde seyir halindeki bir kamyonette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın kısa sürede söndürdü. Kamyonet kullanılmaz hale gelirken, Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.