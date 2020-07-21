Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında araç yangını - Son Dakika
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında araç yangını
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde seyir halindeki bir kamyonette yangın çıktı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde seyir halindeki bir kamyonette yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle trafik yoğunluğu meydana geldi.
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21.07.2020 20:18:36. #1.13#
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