Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında balon taşıyan kamyonet alev alev yandı - Son Dakika

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nün Edirne istikametinde seyir halinde olan balon yüklü kamyonet alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Edirne istikametinde seyir halinde olan ve balon taşıyan 34 BZH 767 plakalı kamyonet saat 12.30 sıralarında köprü çıkışında yanmaya başladı. Alev alev yanan kamyonetten yoğun dumanlar yükseldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa süre içinde yangını söndürdü. Yangını söndürme çalışmaları sırasında köprünün Edirne istikametindeki trafik bir süre durduruldu. Yangının söndürülmesiyle kamyonetin kasasındaki balonlar yola saçıldı. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, yangında kimse zarar görmedi.

PİLAV YİYİP AYRAN İÇEREK YANGINI İZLEDİ

Yangın sırasında bir vatandaşın ise pilav yiyip ayran içerek yangını izlemesi dikkat çekti. Kamyonetin yakınına kadar gelen o kişi dakikalarca yemek yiyerek yangını söndürme çalışmalarını izledi.

- İstanbul