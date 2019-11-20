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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Dünya Çocuk Günü nedeniyle maviye büründü
6 saat önce
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM), 20 Kasım Dünya Çocuk Günü etkinlikleri nedeniyle mavi renkle ışıklandırıldı. Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:31 Kaynak: AA
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