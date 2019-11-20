Son Dakika Haberleri: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Dünya Çocuk Günü nedeniyle maviye büründü
Son Dakika Güncel Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Dünya Çocuk Günü nedeniyle maviye büründü - Son Dakika

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Dünya Çocuk Günü nedeniyle maviye büründü

6 saat önce

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM), 20 Kasım Dünya Çocuk Günü etkinlikleri nedeniyle mavi renkle ışıklandırıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM), 20 Kasım Dünya Çocuk Günü etkinlikleri nedeniyle mavi renkle ışıklandırıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Dünya Çocuk Günü nedeniyle maviye büründü

Dünya Çocuk Günü, Fatih Sultan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:31 Kaynak: AA
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