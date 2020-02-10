Fatih Sultan Mehmet Köprüsü "Dünya Epilepsi Günü"nde mora büründü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 'Dünya Epilepsi Günü'nde mora büründü - Son Dakika

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü "Dünya Epilepsi Günü"nde mora büründü

6 saat önce

İstanbul'un sembol yapılarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Dünya Epilepsi Günü etkinlikleri kapsamına mor renkle ışıklandırıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

İstanbul'un sembol yapılarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Dünya Epilepsi Günü etkinlikleri kapsamına mor renkle ışıklandırıldı.

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından epilepsi hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen ve 4 yıldır düzenlenen "Epilepsi İçin Bak", Türkiye'deki 1 milyona yakın epilepsili birey ve yakınlarının hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından UCB Pharma'nın da koşulsuz katkılarıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Epilepsi İçin Bak" toplumsal farkındalık projesi kapsamında İstanbul'da da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mor ışıkla aydınlatıldı.

Nörolojik rahatsızlıklar arasında en sık gözüken epilepsi, beyinde var olan elektriğin aşırı artması sonucunda ortaya çıkan kronik bir rahatsızlık olarak tanımlanıyor. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, "Epilepsi İçin Bak" projesiyle hastalık hakkında bilinen yanlışları ve ön yargıları ortadan kaldırmayı, epilepsili bireyleri topluma kazandırmayı amaçlıyor.

Fatih Sultan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:08 Kaynak: AA
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