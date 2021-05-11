Fatih Sultan Mehmet Köprüsü "Engeliler Haftası" nedeniyle maviye büründü - Son Dakika

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü "Engeliler Haftası" nedeniyle maviye büründü

İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" adına farkındalığın artması için mavi renklerle ışıklandırıldı.

Yılın önemli günlerinde çeşitli renklerle aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" adına farkındalığı arttırmak için mavi renklerle ışıklandırıldı. "Farkında Olmana Engel Yok" sloganı ile engellilerin eğitimlerinin desteklenmesi ve iş hayatına kazandırılması için köprüdeki aydınlatmanın gece boyu süreceği belirtildi.