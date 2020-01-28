Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde otomobil alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde otomobil alev alev yandı

26 dakika önce

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde seyir halinde olan otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde otomobil alev alev yandı, System.String[]

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde seyir halinde olan otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin kısa süre içinde müdahale ettiği yangında can kaybı yaşanmadı.

Olay saat 00.30'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köprünün giriş kısmında iken seyir halinde olan 34 COM 544 plakalı otomobilden bilinmeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Yangının olduğun gören sürücüler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobile kısa süre içinde müdahale ederek yangını söndürdü. Otomobil içinde bulunan kişilerde 112 acil sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi.

Otomobilin elektrik aksamından çıktığı düşünülen yangında, motor kısmında hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobilin yanma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntüde otomobilin motor kısmından alevlerin yükseldiği görülüyor.

(Davut Has/İHA)

Fatih Sultan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:35 Kaynak: İHA
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