İSTANBUL-FSM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE ÇAKAR DENETİMİ - Son Dakika
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İSTANBUL-FSM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE ÇAKAR DENETİMİ

05.09.2022 20:00
İSTANBUL-FSM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE ÇAKAR DENETİMİ

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü girişinde polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı.

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü girişinde polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) girişinde denetim noktası oluşturan polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren tertibatı kullanan sürücülerin tespitine yönelik denetim yaptı. Araçları durdurarak kontrol edildi, usulsüz çakar tertibatı kullanan sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı.

- İstanbul

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-FSM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE ÇAKAR DENETİMİ - Son Dakika

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