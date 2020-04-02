Fatih Sultan Mehmet Köprüsü maviye büründü - Son Dakika

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü maviye büründü
6 saat önce
Megakent İstanbul'un simgeleri Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında maviye büründü.
Megakent İstanbul'un simgeleri Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında maviye büründü.
2 Nisan Dünya Otizm farkındalık Günü kapsamında İstanbul'un simgeleri farkındalık oluşturmak için maviye büründü. Masmavi olan simgelerden biriside 1988 yılında hizmete açılan ve iki yakayı bin 510 km'lik yoluyla birbirine bağlayan Fatih Sultan Mehmet köprüsü oldu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:05 Kaynak: İHA
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