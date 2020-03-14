Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hareketli anlar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hareketli anlar - Son Dakika

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hareketli anlar

6 saat önce

Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne minibüsle gelen bir şahıs iddiaya göre aracından çıkarak denize atladı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hareketli anlar, System.String[]

Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne minibüsle gelen bir şahıs iddiaya göre aracından çıkarak denize atladı. Deniz polisi ve Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekipleri şahsı bulmak içinde denizde arama çalışmaları başlattı.


Olay, saat 09.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde yaşandı. İddiaya göre, köprüye minibüsle gelen bir şahıs, aracını durdurarak aşağı indi. Ardından bir süre sonra denize atladı. Olay yerine gelen polis ekipleri minibüsün çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Deniz polisi ve Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekipleri de denize atlayan şahsı bulmak için denizde arama çalışmaları başlattı. - İSTANBUL

Fatih Sultan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:07 Kaynak: İHA
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