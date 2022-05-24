Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişimi - Son Dakika
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişimi

24.05.2022 14:18

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişimi Köprüden aşağı atlamaya çalışan şahıs, uzun süren çabaların ardından yakınları tarafından güçlükle ikna edildi Taksiden inerek Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişiminde şahıs, uzun süren çabaların ardından yakınları tarafından ikna edildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişimi

Köprüden aşağı atlamaya çalışan şahıs, uzun süren çabaların ardından yakınları tarafından güçlükle ikna edildi

İSTANBUL - Taksiden inerek Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişiminde şahıs, uzun süren çabaların ardından yakınları tarafından ikna edildi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, saat 12.30 sıralarında taksiye binerek Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerine geldi. O sırada taksiden inen şahıs, bilinmeyen bir nedenle köprünün dış korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı fark eden vatandaşlar ise durumu sağlık, itfaiye ve emniyet ekiplerine bildirdi. Boğaz evresinde ve köprü üzerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Olayı öğrenen yakınları köprüye gelerek şahsı, çıktığı yerden inmesi için ikna etmeye çalıştı. Şahıs uzun süren çabaların ardından yakınları tarafından güçlükle ikna edilerek kurtarıldı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişimi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişimi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişimi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişimi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişimi - Son Dakika


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