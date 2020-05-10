Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde mucize kurtuluş(Ek bilgi ve fotoğrafla) - Son Dakika

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan ve denizden sağ olarak çıkarılan kişi hastaneye kaldırıldı. Sezgin D. adındaki kişinin denizden tekneye çıkarılma anları kameraya yansıdı.

Olay, saat 13.30 sıralarında yaşandı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne gelen bir erkek, köprünün demir korkuluklarına çıkarak kendini denize bıraktı. Denize düştükten sonra mucizevi bir şekilde hayatta kalan kişi yüzmeye başladı. Bildirilmesiyle harekete geçen dalgıç polisler, yorularak su üstünde çırpınan kişiyi bota alarak kurtardı. Baltalimanı iskelesine çıkarılan kişiye, burada sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunuldu. Polislerle konuşan ve adının Sezgin D.(35) olduğunu söyleyen kişi, daha sonra ambulansa alınarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

ÇIKARILMA ANI KAMERADA

Sezgin D. adındaki kişinin denizden tekneye çıkarılma anları kameraya yansıdı. Görüntülerde, dalgıçlar tarafından su yüzeyinde tutulan Sezgin D.'nin bota çıkarıldığı görülüyor.

- İstanbul