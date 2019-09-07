Son Dakika Haberleri: Fatih sultan mehmet köprüsü'nde polis operasyonu ek görüntüle
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Fatih sultan mehmet köprüsü'nde polis operasyonu ek görüntüle

1 saat önce

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE POLİS OPERASYONU ek görüntüle (toplu 1)Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - FATİH Sultan Mehmet köprüsü üzerinde polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE POLİS OPERASYONU ek görüntüle (toplu 1)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - FATİH Sultan Mehmet köprüsü üzerinde polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen ilk bilgilere göre, polisin takibindeki şüpheliler, durdurulmak istendi. Kaçan şüpheliler Fatih Sultan Mehmet köprüsü üzerinde kaza yaptı. Kaza sonrası 4 kişi araçtan indirilerek köprü üzerinde gözaltına alındı. Bu sırada köprüde Edirne istikametine trafik durdu. Polisten kaçan kişilerin, hırsızlık şüphelisi olduğu belirtiliyor.

Fatih Sultan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:41 Kaynak: DHA
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