Fatih sultan mehmet köprüsü'nde polis operasyonu ek görüntüle
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FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE POLİS OPERASYONU ek görüntüle (toplu 1)Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - FATİH Sultan Mehmet köprüsü üzerinde polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:41 Kaynak: DHA
FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE POLİS OPERASYONU ek görüntüle (toplu 1)
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - FATİH Sultan Mehmet köprüsü üzerinde polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen ilk bilgilere göre, polisin takibindeki şüpheliler, durdurulmak istendi. Kaçan şüpheliler Fatih Sultan Mehmet köprüsü üzerinde kaza yaptı. Kaza sonrası 4 kişi araçtan indirilerek köprü üzerinde gözaltına alındı. Bu sırada köprüde Edirne istikametine trafik durdu. Polisten kaçan kişilerin, hırsızlık şüphelisi olduğu belirtiliyor.
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