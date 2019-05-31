Son Dakika Haberleri: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala oluşan hareketlilik havadan...
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala oluşan hareketlilik havadan...

2 saat önce

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala oluşan hareketlilik havadan görüntülendi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala oluşan hareketlilik havadan görüntülendi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala oluşan hareketlilik havadan...
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:06 Kaynak: İHA
Fatih Sultan, Ramazan Bayramı, Genel
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