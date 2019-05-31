Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala oluşan hareketlilik havadan...
2 saat önce
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala oluşan hareketlilik havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:06 Kaynak: İHA
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