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Kaynak: AA

Adil Karaismailoğlu, Fatih Sultan Mehmet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaismailoğlu: 'Çalışmalarımız sabah 10 itibarı ile bitirmeyi planlıyoruz' - Son Dakika

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