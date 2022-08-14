Karaismailoğlu: "Çalışmalarımız sabah 10 itibarı ile bitirmeyi planlıyoruz" - Son Dakika
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Karaismailoğlu: "Çalışmalarımız sabah 10 itibarı ile bitirmeyi planlıyoruz"

14.08.2022 02:40

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde süren köprü bakım çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun bakım çalışmasını incelemesi Bakan Karaismailoğlu'nun çalışmalar hakkında bilgi alması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Ulaştırma ve...

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde süren köprü bakım çalışmaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun bakım çalışmasını incelemesi

Bakan Karaismailoğlu'nun çalışmalar hakkında bilgi alması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gerçekleştirilen köprü bakım çalışmalarını inceledi.

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Kaynak: AA

Adil Karaismailoğlu, Fatih Sultan Mehmet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaismailoğlu: 'Çalışmalarımız sabah 10 itibarı ile bitirmeyi planlıyoruz' - Son Dakika

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