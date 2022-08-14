Karaismailoğlu: "Çalışmalarımız sabah 10 itibarı ile bitirmeyi planlıyoruz"

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde süren köprü bakım çalışmaları
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun bakım çalışmasını incelemesi
Bakan Karaismailoğlu'nun çalışmalar hakkında bilgi alması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gerçekleştirilen köprü bakım çalışmalarını inceledi.
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