Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle sürücüler Avrasya Tüneli'ne yöneldi.
1 saat önce
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle sürücüler Avrasya Tüneli'ne yöneldi.
Fatih Sultan Mehmet
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:07 Kaynak: İHA
Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle sürücüler Avrasya Tüneli
'ne yöneldi. Tünel girişinde uzun kuyruklar oluşurken, tüneldeki son durum havadan görüntülendi. - İSTANBUL
İSTANBUL- FSM'DEKİ ÇALIŞMA, AVRASYA TÜNELİ'NDE YOĞUNLUK OLUŞTURDU
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