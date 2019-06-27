Son Dakika Haberleri: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle sürücüler Avrasya Tüneli'ne yöneldi.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle sürücüler Avrasya Tüneli'ne yöneldi.

1 saat önce

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle sürücüler Avrasya Tüneli'ne yöneldi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle sürücüler Avrasya Tüneli'ne yöneldi., System.String[]
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle sürücüler Avrasya Tüneli'ne yöneldi. Tünel girişinde uzun kuyruklar oluşurken, tüneldeki son durum havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:07 Kaynak: İHA
Fatih Sultan, Avrasya Tüneli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İSTANBUL- FSM'DEKİ ÇALIŞMA, AVRASYA TÜNELİ'NDE YOĞUNLUK OLUŞTURDU Zonguldak'ta hastanede iğrenç olay! Hasta refakatçiye cinsel saldırıda bulundu Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden denize düşen Filistinli turist öldü Hırsızlık zanlısı kadın böyle isyan etti: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 16:26:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle sürücüler Avrasya Tüneli'ne yöneldi.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]