Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Omurilik Felçlileri Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı - Son Dakika

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 5 Eylül Dünya Omurilik Felçlileri Günü'ne dikkati çekmek amacıyla mavi ve turuncu renkle aydınlatıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü bu kez Omurilik Felçlileri Günü'ne dikkati çekmek amacıyla mavi ve turuncu renkle aydınlatıldı.

Aydınlatılan FSM Köprüsü Beykoz'dan görüntülendi.