Fatih sultan mehmet köprüsünde polis operasyonu (1)
43 dakika önce
FATİH Sultan Mehmet köprüsü üzerinde polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul DHA Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:42 Kaynak: DHA
- FATİH Sultan Mehmet köprüsü üzerinde polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen ilk bilgilere göre, polisin takibindeki şüpheliler, durdurulmak istendi. Kaçan şüpheliler Fatih Sultan Mehmet
köprüsü üzerinde kaza yaptı. Kaza sonrası 4 kişi araçtan indirilerek köprü üzerinde gözaltına alındı. Bu sırada köprüde Edirne
istikametine trafik durdu. Polisten kaçan kişilerin, hırsızlık şüphelisi olduğu belirtiliyor.
FSM'de polis operasyon düzenledi, Edirne istikametinde trafik durdu Devlet, sigortalı çalışırken doğum yapan annelere 10 bin liradan fazla ödeme yapıyor Erdoğan'dan Beşir Atalay'a: Bu saatten sonra ne demeye geliyorsun İlçeyi ayağa kaldıran taciz iddiası! Şüpheliyi linç etmek istediler