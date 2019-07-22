Fatih Sultan Mehmet köprüsünde sona yaklaşılıyor, son durum havadan görüntülendi



FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlatılan çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Köprüde çalışmaların sürdüğü Edirne istikametinde 4 şeritte ilk kat asfalt atılmaya başlandı. Köprünün Anadolu yakasına yakın bölümünde ise izolasyon malzemesiyle kaplama işlemi tüm hızıyla sürüyor. Köprünün Kurban bayramından önce trafiğe açılması bekleniyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran 2019 tarihinde başlayan asfalt yenileme çalışmalarında artık sona yaklaşılıyor. Köprünün Edirne istikametinde trafiğe kapatılan 4 şeritte ilk kat asfalt atılmaya başlandı. Avrupa yakasından itibaren başlayan ilk kat asfaltlama çalışmalarında bu sabah itibariyle yaklaşık 500 metrelik bölüm tamamlandı. Köprünün üzerinin iki kat izolasyon malzemeleriyle kaplama işleminde ise yüzde 50'lik kısım bitti. Köprü üzerindeki çalışmaların 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız devam ettiği belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada köprünün planlanan tarihten daha önce Kurban bayramı öncesinde trafiğe açılacağını söylemişti.

