FATİH SULTAN MEHMET TÜRBESİNDE ANMA - Son Dakika
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FATİH SULTAN MEHMET TÜRBESİNDE ANMA

29.05.2022 15:25
FATİH SULTAN MEHMET TÜRBESİNDE ANMA

İSTANBUL'un fethinin 569'uncu yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde anma programı düzenlendi.

İSTANBUL'un fethinin 569'uncu yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde anma programı düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

İstanbul Valiliği, İstanbul'un fethinin 569'uncu yıl dönümü nedeniyle, bugün saat 13.30'da Fatih Camii haziresinde bulunan Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde anma programı düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Birinci Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan katıldı. Törende Fatih Sultan Mehmet'in türbesi başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

"29 MAYIS İSTANBUL'UN BAYRAMI DEMEK"Anma sonrası açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bugün 29 Mayıs, bizim için, şehrimiz için ve tarihimiz için gerçekten önemli bir gün. 29 Mayıs fetih demek, 29 Mayıs Fatih demek 29 Mayıs İstanbul'un bayramı demek. Kutlu fethin 569'uncu senei devriyesindeyiz. Dünyada eşi benzeri olmayan bu güzel emsalsiz şehri İstanbul'umuzu fetihle bize emanet eden, Fatih Sultan Mehmet Han ve onun muzaffer askeri hepsine ruhları şad olsun diyoruz" dedi. Yerlikaya "Biliyorsunuz bugün bir ilk olarak, 13 millet bahçesi yanına Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olarak ilk fidanı bugün buluşturacağız. Bütün hemşerilerimizi davet ediyoruz.  Bugün 145 bin 300 fidan dikilecek" şeklinde konuştu.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

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