Fatih Sultanahmet Meydanı'nda akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma silahlı... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fatih Sultanahmet Meydanı'nda akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma silahlı... - Son Dakika

Fatih Sultanahmet Meydanı'nda akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma silahlı...

6 saat önce

Fatih Sultanahmet Meydanı'nda akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Fatih Sultanahmet Meydanı'nda akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma silahlı..., System.String[]

Fatih Sultanahmet Meydanı'nda akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 2 kişinin silahla yaralandığı olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alınırken polisin çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Sultanahmet, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:31 Kaynak: İHA
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