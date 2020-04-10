FATİH'TE 11 BİN ADET SAHTE MASKE ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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FATİH'TE 11 BİN ADET SAHTE MASKE ELE GEÇİRİLDİ
6 saat önce
Fatih'te kaçak maske üretimi yapılan tekstil atölyesine düzenlenen baskında 11 bin adet sahte maske ele geçirdi.
Fatih'te kaçak maske üretimi yapılan tekstil atölyesine düzenlenen baskında 11 bin adet sahte maske ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen işyeri sahibi serbest bırakıldı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emin Sinan Mahallesi'nde sahte maske üretimi yapan tekstil atölyesine baskın yaptı. Baskında ele geçirilen 4 bin adet plastik ambalaj, 4 adet yüz maskesi ibareli etiket ve 11 bin adet sahte maskeye el konulurken, işyeri sahibi Mehmet D., emniyet işlemlerinin ardından, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında suç işlediği gerekçesi ile adliyeye sevk edildi. Mehmet D., adliyedeki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:41 Kaynak: DHA
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