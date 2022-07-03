Fatih'te 11 milyonluk hırsızlık kamerada - Son Dakika
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Fatih'te 11 milyonluk hırsızlık kamerada

03.07.2022 17:18

Fatih'te bir tekstil mağazasına giren hırsızlar, içerisinde 11 milyon TL değerindeki onlarca dolar bulunan çelik kasayı çaldı.

Fatih'te bir tekstil mağazasına giren hırsızlar, içerisinde 11 milyon TL değerindeki onlarca dolar bulunan çelik kasayı çaldı. Gerçekleşen hırsızlık anı ve hırsızların çelik kasayı güçlükle taşıdığı o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz ay Fatih Laleli'de bulunan bir tekstil mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil mağazasını gözüne kestiren hırsızlar gece saatlerinde araçla iş yerinin önüne geldi. Kapıyı zorlayarak içeriye giren hırsızlar çelik kasayı aramaya başladı. İş yeri içerisindeki masa ve sandalyeleri sağa sola fırlatan hırsızlar daha sonra çelik kapının olduğu alana gitti. Bir süre sonra çelik kasayı taşıyarak geldikleri götürdüler. Daha sonra araçla oradan ayrılan hırsızlar kayıplara karıştı. İş yeri sahibinin sabah dükkanı açmasıyla fark ettiği olay sonrası büyük şok yaşadı. Durumun polis ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri burada inceleme yaptı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Gece geç saatlerde yaşanan hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde içeriye giren hırsızlar iş yerindeki masa ve sandalyeleri sağa sola fırlatıyor. Çelik kasanın olduğu yere giden 2 hırsızın buldukları çelik kasayı arabaya taşıdığı görülüyor. İçerisinde 650 bin dolar olduğu öğrenilen ve piyasa değeri yaklaşık 11 milyon TL olan çelik kasayı çalan hırsızları bulmak için polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(Selim Bayraktar/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te 11 milyonluk hırsızlık kamerada - Son Dakika

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