Fatih'te 14 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya karışan İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Fatih'te 14 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya karışan İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı

07.09.2022 18:03
Fatih'te 14 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya karışan İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Fatih'te 14 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasıyla ilgili İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı.

Fatih'te 14 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasıyla ilgili İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kennedy Caddesi Yenikapı mevkisinde 34 ZM 9232 plakalı İETT otobüsü, 7 otomobil ve bir motosikletin karıştığı, 14 kişinin yaralandığı dünkü kazanın ardından İETT şoförü S.A'nın ifadesi Aksaray Polis Merkezi'nde alındı.

S.A. ifadesinde, Yenikapı'daki peronundan çıktıktan birkaç yüz metre sonra alt geçide yaklaştığında hızını kesmek istediğini fakat frenin ağırlaştığını, fren yapmasına rağmen aracın yavaşlamadığını öne sürerek, otobüsü yavaşlaması için Aksaray dönüşündeki rampaya doğru sürdüğünü kaydetti.

Aksaray dönüşünde, önünde seyir halindeki araçları korna çalıp ikaz ettiğini iddia eden S.A, buna rağmen araçların hızlanmadığını, önündeki araca arkadan çarptıktan sonra bariyerlere doğru gittiğini, sonrasında da diğer araçlara çarptığını savundu.

S.A, ifadesinin devamında otobüsün bariyerlere çarparak durduğunu, kazadan sonra araçtan inerek diğer araçlara yardım ettiğini anlattı.

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Kaynak: AA

Aksaray, Fatih, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te 14 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya karışan İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te 14 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya karışan İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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