Fatih'te 14 yaşındaki kızı taciz eden kırtasiyeci serbest bırakıldı - Son Dakika
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Fatih'te 14 yaşındaki kızı taciz eden kırtasiyeci serbest bırakıldı

31.12.2022 23:28
Fatih'te 14 yaşındaki kızı taciz eden kırtasiyeci serbest bırakıldı

Fatih'te 14 yaşındaki kız öğrenci, kırtasiye çalışanı tarafından tacize uğradı.

Fatih'te 14 yaşındaki kız öğrenci, kırtasiye çalışanı tarafından tacize uğradı. Şikayet üzerine gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken taciz anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 28 Aralık günü Fatih Seyyid Ömer Mahallesi'nde bulunan bir kırtasiyede meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki kız öğrenci, okul çıkışında cadde üzerinde bulunan bir kırtasiyeye girdi. İçeri girdikten bir süre sonra kırtasiye çalışanı yanına yaklaştı. Kimsenin içeride olmadığı sırada kız öğrenciye sarılmak ve kız öğrenciyi öpmek suretiyle taciz etmeye başladı. Yaklaşık 45 dakika süren tacizin ardından bir müşteri içeri girdi. Müşteriyi gören şüpheli, hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam etti.
Genç kız durumu ailesine anlattı
Kırtasiyeden çıkan genç kız, evine giderek durumu ailesine anlattı. Genç kızın ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Taciz şüphelisi A.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İtiraf etti, serbest kaldı
Şüpheli A.S., ifadesinde kırtasiyeye giren genç kızı tanımadığını ve ismini bilmediğini söyledi. İlk önce genç kızın kendisine sarıldığını iddia eden şüpheli, daha sonra öptüğünü itiraf etti. Taciz şüphelisi A.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Taciz anı kamerada
Yaşanan olay kırtasiyede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kız öğrenciye sarılan kırtasiye çalışanının tacizde bulunduğu görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Aralık, Fatih, Ömer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te 14 yaşındaki kızı taciz eden kırtasiyeci serbest bırakıldı - Son Dakika

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