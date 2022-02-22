Fatih'te 16 saniyede cep telefonu hırsızlığı - Son Dakika

FATİH'te beyaz eşya tamircisine küçük bir kız ile giren şüpheli, 16 saniye içerisinde cep telefonunu alarak hızla uzaklaştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık, önceki gün akşam saatlerinde Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde beyaz eşya tamircisinde meydan geldi. Tamirci dükkanı sahibi Salih Barlak, bitişikteki iş yerine kısa süreliğine gitti. Kapının açık olduğunu gören bir kişi, yanındaki kız çocuğu ile tamirci dükkanından içeri girdi. Şüpheli, içeri girdikten sonra tezgahın üzerinde bulunan telefonu alarak cebine koydu. İş yerine girip, çıkması ve telefonu çalması 16 saniye süren şüpheli, elinden tuttuğu kız çocuğu ile kaçtı.

Düşürdüğünü sandığı cep telefonunun, kamera kayıtlarını inceledikten sonra çalındığını anlayan Salih Barlak, şüpheliden şikayetçi oldu.