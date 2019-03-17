Son Dakika Haberleri: Fatih'te 2 Ayrı Evden 2 Gün Arayla Hırsızlık Yapan Şahıslar Kamerada

Fatih'te 2 Ayrı Evden 2 Gün Arayla Hırsızlık Yapan Şahıslar Kamerada

50 dakika önce

İSTANBUL (İHA) – Fatih'te bulunan 2 ayrı evden 2 gün arayla 600 dolar ve 25 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlar, polis ekiplerince yakandı.

Fatih'te 2 Ayrı Evden 2 Gün Arayla Hırsızlık Yapan Şahıslar Kamerada, System.String[]
İSTANBUL (İHA) – Fatih'te bulunan 2 ayrı evden 2 gün arayla 600 dolar ve 25 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlar, polis ekiplerince yakandı. Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan şahısların hırsızlık yaptıkları caddede yürüyüş anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Fatih Yedikule Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 05.30 sıralarında da eve giren 2 şahıs, 1 adet kimlik belgesi, 1 adet sürücü belgesi, 1 adet kredi kartı, 600 dolar, 50 euro, 25 TL alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.A. (19) ve T.E. (29) isimli şüpheli erkek şahıslar, 21 Şubat günü Fatih Molla Taşı Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların, 11 Şubat günü yine Fatih'te bulunan bir evden de 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet cep telefonu, 4 bin TL para ve 25 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları tespit edildi.

22 Şubat günü adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların hırsızlık yaptıkları eve girişleri ise saniye anbean güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:18 Kaynak: İHA

Polis, Fatih, 3. Sayfa
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