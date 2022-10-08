Yüzü maskeli 2 hırsız, tekerlekli sandalyeli kadının çantasını böyle çaldı - Son Dakika
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Yüzü maskeli 2 hırsız, tekerlekli sandalyeli kadının çantasını böyle çaldı

08.10.2022 09:31

Yüzü maskeli 2 hırsız, tekerlekli sandalyeli kadının çantasını böyle çaldı İstanbul Fatih'te yüzlerini cerrahi maskeyle gizlemeye çalışan iki kadın, tekerlekli sandalyeli kadının çantasını çalarak kayıplara karıştı.

Yüzü maskeli 2 hırsız, tekerlekli sandalyeli kadının çantasını böyle çaldı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te yüzlerini cerrahi maskeyle gizlemeye çalışan iki kadın, tekerlekli sandalyeli kadının çantasını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün Akşemsettin Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, biri tekerlekli sandalyeli olan iki kadın, bir mağazanın önünde bekliyordu. Yüzlerini şapka, başörtü ve cerrahi maskeyle gizlemeye çalışan iki şüpheli kadın, mağazanın önünde duran kadınların yanına geldi. Şüphelilerden biri, ayakta olan kadının dikkatini dağıtmak için konuşmaya başladı. Diğer şüpheli ise tekerlekli sandalyede asılı duran çantayı çaldı.

Şüpheli kadınlar daha sonra cadde üzerinde kendilerini bekleyen otomobile binerek hızla uzaklaştı. Mağaza önünde bekleyen iki kadın ise kısa süre içerisinde çantanın tekerlekli sandalyede asılı olmadığını fark etti. Çantanın çalındığı anlayan kadınlar, otomobilin peşinden koşsa da yakalamayı başaramadı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan hırsızlık, bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, biri başörtülü, biri şapkalı iki kadın, yüzlerini cerrahi maskeyle gizleyerek mağazanın önünde duran kadınların yanına yaklaşıyor. Şüphelilerden biri, ayakta duran kadını oyalarken diğeri ise tekerlekli sandalyeden çantayı çalıyor. Şüpheliler daha sonra kendilerini bekleyen araca binerek uzaklaşıyor.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yüzü maskeli 2 hırsız, tekerlekli sandalyeli kadının çantasını böyle çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüzü maskeli 2 hırsız, tekerlekli sandalyeli kadının çantasını böyle çaldı - Son Dakika
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