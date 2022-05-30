İSTANBUL-FATİH'TE 2 KATLI AHŞAP BİNA ÇÖKTÜ - Son Dakika
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İSTANBUL-FATİH'TE 2 KATLI AHŞAP BİNA ÇÖKTÜ

30.05.2022 01:31
İSTANBUL-FATİH'TE 2 KATLI AHŞAP BİNA ÇÖKTÜ

FATİH'te 2 katlı ahşap metruk bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

FATİH'te 2 katlı ahşap metruk bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay sonrası şans eseri herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Olay, Kocamustafapaşa Mahallesi'nde saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merhaba Caddesi'nde daha önceden belediye ekipleri tarafından tedbir alınan 2 katlı ahşap metruk bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Binanın çöktüğünü gören mahalle sakinleri, hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısmen çöken ahşap metruk binada inceleme yaptı. Olay yerine gelen Fatih Belediyesi zabıta ekipleri de çevrede önlem aldı. Olay sırasında şans eseri herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Çöken ahşap metruk binanın enkazının, yarın gündüz saatlerinde kaldırılacağı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İSTANBUL-FATİH'TE 2 KATLI AHŞAP BİNA ÇÖKTÜ
İSTANBUL-FATİH'TE 2 KATLI AHŞAP BİNA ÇÖKTÜ
İSTANBUL-FATİH'TE 2 KATLI AHŞAP BİNA ÇÖKTÜ
İSTANBUL-FATİH'TE 2 KATLI AHŞAP BİNA ÇÖKTÜ
İSTANBUL-FATİH'TE 2 KATLI AHŞAP BİNA ÇÖKTÜ

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İSTANBUL-FATİH'TE 2 KATLI AHŞAP BİNA ÇÖKTÜ - Son Dakika
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