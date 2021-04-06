Son dakika haberi... İSTANBUL-FATİH'TE 2 KATLI AHŞAP BİNADA YANGIN: 1 KİŞİ YARALI OLARAK KURTARILDI - Son Dakika

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

Fatih'te gece saatlerinde iki katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride bulunan bir kişiyi yaralı olarak kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

Yangın Fatih, Koca Mustafapaşa Mahallesinde gece saat 01.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Tütünlük Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap binadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangında binada olduğu öğrenilen ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralının taşınmasına çevredeki vatandaşlar da yardım etti. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, ahşap binada ise büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.