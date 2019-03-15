Fatih'te 2 Katlı Ahşap Binada Yangın

Fatih'te 2 katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te 2 katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Ayvansaray Mahallesi Mustafa Paşa Bostanı Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar binayı boşalttı.



??İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Bu arada, binanın arka kısmında bulunan metruk binada ise çökme meydana geldi.



Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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