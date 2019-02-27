Fatih'te 2 Katlı Binada Çökme Riski

Fatih'te 40 gün önce çökme riski dolayısıyla boşaltılan 2 katlı metruk binadan düşen parçalar nedeniyle binanın bulunduğu sokak zabıta ekipleri tarafından şerit çekilerek kapatıldı.





Fatih'te 40 gün önce çökme riski dolayısıyla boşaltılan 2 katlı metruk binadan düşen parçalar nedeniyle binanın bulunduğu sokak zabıta ekipleri tarafından şerit çekilerek kapatıldı.



Balat Mahallesi Fener Külhani Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk bina 40 gün önce çökme riski nedeniyle belediye ekiplerince mühürlenerek kapatıldı. Binanın çatısından sokağa düşen parçalar nedeniyle vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. Belediye ekipleri çökme riski bulunan binanın çevresine şerit çekerek önlem aldı. Binanın bulunduğu sokak giriş ve çıkışları kapatıldı.



Görüntü Dökümü:



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-Çökme riski olan binadan görüntü



-Zabıta ekiplerin çalışmaları



-Binanın olduğu sokaktan görüntü



-Genel ve detaylar - İstanbul

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