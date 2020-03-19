FATİH'TE 2 KATLI BİNADA KISMİ ÇÖKME (1) - Son Dakika

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Fatih Aksaray'da 2 katlı binanın çatı ve iç kısmında kısmi çökme meydana geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, enkaz altında kalan 1 kadını kurtarırken çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Ekiplerin çalışması

-Detaylar