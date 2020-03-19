Fatih'te 2 katlı binada kısmi çökme (1) - Son Dakika

Fatih'te 2 katlı binada kısmi çökme (1)
7 saat önce
Ersan SAN / FATİH Aksaray'da 2 katlı binanın çatı ve iç kısmında kısmi çökme meydana geldi.
Ersan SAN/ FATİH Aksaray'da 2 katlı binanın çatı ve iç kısmında kısmi çökme meydana geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, enkaz altında kalan 1 kadını kurtarırken çalışmalar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:18 Kaynak: DHA
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