FATİH'TE 2 KATLI BİNADA KISMİ ÇÖKME - Son Dakika

FATİH'TE 2 KATLI BİNADA KISMİ ÇÖKME
7 saat önce
Ersan SAN / İSTANBUL DHAFatih Aksaray'da 2 katlı binanın çatı ve iç kısmında kısmi çökme meydana geldi.
Ersan SAN/ İSTANBUL DHA
Fatih Aksaray'da 2 katlı binanın çatı ve iç kısmında kısmi çökme meydana geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, enkaz altında kalan 1 kadını kurtarırken çalışmalar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:17 Kaynak: DHA
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