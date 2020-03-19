FATİH'TE 2 KATLI BİNADA KISMİ ÇÖKME - Son Dakika
Son Dakika Güncel FATİH'TE 2 KATLI BİNADA KISMİ ÇÖKME - Son Dakika

FATİH'TE 2 KATLI BİNADA KISMİ ÇÖKME

7 saat önce

Ersan SAN / İSTANBUL DHAFatih Aksaray'da 2 katlı binanın çatı ve iç kısmında kısmi çökme meydana geldi.

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Fatih Aksaray'da 2 katlı binanın çatı ve iç kısmında kısmi çökme meydana geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, enkaz altında kalan 1 kadını kurtarırken çalışmalar sürüyor.

FATİH'TE 2 KATLI BİNADA KISMİ ÇÖKME

Aksaray, Fatih, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:17 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında
Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı         
20:59
Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu         
18:57
Koronavirüs nedeniyle kendini eve kapatan Aleyna Tilki'den takipçilerine Koronavirüs nedeniyle kendini eve kapatan Aleyna Tilki'den takipçilerine "Evde kalın" çağrısı         
18:02
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, basketbol ve voleybol ligleri ertelendi Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, basketbol ve voleybol ligleri ertelendi         
17:12
Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı         
16:43
Son Dakika: İngiltere'deki tüm ligler, 30 Nisan'a kadar ertelendi Son Dakika: İngiltere'deki tüm ligler, 30 Nisan'a kadar ertelendi         
16:12
Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk         
13:59
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor         
12:29
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı         
12:21
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı         
09:21
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı! Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı!         
08:30
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 00:24:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FATİH'TE 2 KATLI BİNADA KISMİ ÇÖKME - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]