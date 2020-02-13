FATİH'TE 2 KATLI BİNADA YANGIN (1) - Son Dakika

FATİH'TE 2 KATLI BİNADA YANGIN (1)
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Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK / Fatih'te 2 katlı binanın 2. katında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:52 Kaynak: DHA
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ Fatih'te 2 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı yangını itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Ekiplerin müdahalesi
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