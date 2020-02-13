Fatih'te 2 katlı binada yangın (1) - Son Dakika

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ Fatih'te 2 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı yangını itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.