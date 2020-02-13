Fatih'te 2 katlı binada yangın - Son Dakika
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Fatih'te 2 katlı binada yangın

6 saat önce

Fatih'te 2 katlı binanın 2. katında yangın çıktı.

Fatih'te 2 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı yangını itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Fatih'te 2 katlı binada yangın

İtfaiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:01 Kaynak: DHA
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