Fatih'te 3 katlı metruk binanın çöktüğü anlar kamerada - Son Dakika
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Fatih'te 3 katlı metruk binanın çöktüğü anlar kamerada

21.02.2023 11:48
Fatih'te 3 katlı metruk binanın çöktüğü anlar kamerada

FATİH'te 3 katlı metruk bina çöktü.

FATİH'te 3 katlı metruk bina çöktü. Olayda can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Binanın çöktüğü anlar kameraya yansıdı.

Fatih Katip Kasım Mahallesi Hadım Odaları Sokakta yer alan 3 katlı metruk binada, saat 11.00 sıralarında çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye erleri enkazda inceleme başlattı. Can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Metruk binanın çöktüğü anlar güvenlik kamersına yansıdı. Görüntülerde, metruk binanın çökmesiyle sokağı toz bulutu kaplıyor. Sokaktan geçen kimsenin olmaması ise olası facianın önüne geçti.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Fatih'te 3 katlı metruk binanın çöktüğü anlar kamerada - Son Dakika

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