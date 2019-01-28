Fatih'te 2 Kişi Evde Ölü Bulundu (1)
1 saat önce
Fatih'te bir dairede 2 kişi ölü bulundu.
Fatih
'te bir dairede 2 kişi ölü bulundu.
Fatih Molla Gürani Mahallesi Saray
Hamam Sokakta bulunan 2 katlı binanın 2. katında biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri saat 11.30 içeri girdi. Ekipler evde Özbekistan
Uyruklu Zubayda Azizova (43) ile Halim Güler'in (54) cesetleriyle karşılaştı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Azizova ve Güler'in şofbenden sızan gazdan zehirlendiği tahmin ediliyor.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
- İtfaiye
ekipleri
-Levyenin görüntüsü
-Vatandaşlarla röp.
- Polis
ekipleri - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:12 Kaynak: DHA
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