Fatih'te 2 Kişi Evde Ölü Bulundu (1)

FATİH'te bir dairede 2 kişi ölü bulundu.

FATİH'te bir dairede 2 kişi ölü bulundu.



Fatih Molla Gürani Mahallesi Saray Hamam Sokakta bulunan 2 katlı binanın 2. katında biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri saat 11.30 içeri girdi. Ekipler evde Özbekistan Uyruklu Zubayda Azizova (43) ile Halim Güler'in (54) cesetleriyle karşılaştı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Azizova ve Güler'in şofbenden sızan gazdan zehirlendiği tahmin ediliyor.



- İstanbul

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