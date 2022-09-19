FATİH'TE 2 POLİSİ VURAN SALDIRGAN ASAYİŞ ŞUBE'YE GETİRİLDİ (1)

Ömer KILIÇASLAN/ İSTANBUL DHA
BAŞAKŞEHİR'de 2 kişiyi öldürüp Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memurunu vuran 32 yaşındaki saldırgan Güven Güler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelinin Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanacak.
Kaynak: DHA
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