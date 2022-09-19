FATİH'TE 2 POLİSİ VURAN SALDIRGAN ASAYİŞ ŞUBE'YE GETİRİLDİ (1) - Son Dakika
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FATİH'TE 2 POLİSİ VURAN SALDIRGAN ASAYİŞ ŞUBE'YE GETİRİLDİ (1)

19.09.2022 20:17
FATİH'TE 2 POLİSİ VURAN SALDIRGAN ASAYİŞ ŞUBE'YE GETİRİLDİ (1)

Ömer KILIÇASLAN / İSTANBUL DHA BAŞAKŞEHİR'de 2 kişiyi öldürüp Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memurunu vuran 32 yaşındaki saldırgan Güven Güler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Ömer KILIÇASLAN/ İSTANBUL DHA

BAŞAKŞEHİR'de 2 kişiyi öldürüp Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memurunu vuran 32 yaşındaki saldırgan Güven Güler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelinin Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanacak.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Fatih, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH'TE 2 POLİSİ VURAN SALDIRGAN ASAYİŞ ŞUBE'YE GETİRİLDİ (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: FATİH'TE 2 POLİSİ VURAN SALDIRGAN ASAYİŞ ŞUBE'YE GETİRİLDİ (1) - Son Dakika
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